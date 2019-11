Haigekassa nõudis meest pussitanud naiselt raviraha tagasi

Ajutise töövõimetuse hüvitiste tagasinõudmine

Hüvitiseks makstud raha nõutakse tagasi, kui inimene on saanud hüvitist alusetult ehk tal puudus selleks õigus. Nõuete osakonna juhi sõnul on põhiline tagasinõuete esitamise põhjus valeandmete esitamine, näiteks valesti märgitud töövabastuse periood, tegelikkusest suuremaks deklareeritud maksud, haiguslehe ajal tööl käimine või puhkusel viibimine.

Juhul kui arst või tööandja muudab pärast hüvitise maksmist töövõimetuslehe andmeid, peab haigekassa töövõimetuslehe uuesti üle vaatama ja hüvitise ümberarvestuse tegema. Alusetult makstud hüvitise võib haigekassa pärast inimeselt selgituste küsimist kinni pidada inimese järgmiste perioodide väljamaksetest või nõuda selle temalt tagasi.

«Aeg-ajalt on ka juhtumeid, kus inimesel ei ole õigust hüvitisele, kuna vigastus või haigestumine on tingitud joobeseisundist, mille arst on tuvastanud. Samuti kaotab inimene õiguse hüvitisele juhul, kui ta ei ilmu mõjuva põhjuseta arsti vastuvõtule või eirab teadlikult arsti määratud ravi,» lausus Kont.

Ajutise töövõimetuse hüvitistega seotud nõudeid tuleb aastas ette mitusada. 2018. aastal esitas haigekassa 270 tagasinõuet 53 527 euro eest.

Samuti võib haigekassa küsida raha tagasi hoopis raviasutuselt, kelle arst on põhjendamatult väljastanud haiguslehe. «Seda juhul, kui haigekassa kontroll seda tõestab ja haigekassa on selle alusel maksnud hüvitist,» lisas Kont.

Euroopa ravikindlustuskaardi väärkasutamine

Euroopa ravikindlustuskaardiga on Eestis kindlustatud inimesel õigus saada vajaminevat arstiabi ka teistes Euroopa Liidu riikides. «Euroopa ravikindlustuskaardi väärkasutus seisneb selles, et inimesel on Eestis ravikindlustuskaitse lõppenud ja tal tegelikult pole õigust saada ravikindlustuskaardi alusel arstiabi teises ELi riigis,» selgitas Kont, kelle sõnul tulevad sellised juhtumid alati välja, sest välisriik esitab raviarve haigekassale tasumiseks.

Haigekassa andmetel on igal aastal selliseid juhtumeid keskmiselt 50–80. 2018. aastal esitas haigekassa inimestele 76 tagasinõuet ligi 40 000 euro eest.

Nõuded raviasutuste ja apteekide vastu

Tervishoiuteenuse osutajatelt ja apteekidelt nõuab haigekassa raha tagasi valesti või põhjendamatult osutatud teenuste ja väljamakstud hüvitiste eest. «Peamiselt on tegu eksimustega, sest raviarveid on väga palju. Raviarvete kontrolli käigus ilmneb, et raviasutused esitavad arveid topelt, teevad arvel kodeerimisvigu või lisavad arvele vale teenuse jne,» tõdes Kont.

Tuleb ka ette, et arst on valesti välja kirjutanud töövõimetuslehe või soodusretsepti. Apteegile esitab haigekassa tagasinõude juhul, kui müüdud on vale soodustusega retseptiravimeid või meditsiiniseadmeid.

Kont kinnitab, et valdavalt teevad nende partnerid vigu kogemata ja pöörduvad ka ise haigekassa poole, kui avastavad, et on andmeid või arveid ebaõigelt esitanud. Kuid tuleb ette ka süsteemseid pettusi ning vajadusel annab kassa kogutud materjalid üle politseile.

2018. aastal esitas haigekassa raviasutustele 347 nõuet 280 384 euro eest.