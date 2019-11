Puust ja punaseks: kuidas kasutada elustamisaparaati?

Automaatseid elektrišoki aparaate leiab Eestis hetkel näiteks vee- ja spordikeskustest, hotellidest, spordihoonetest, koolimajadest, suuremast kaubanduskeskustest ja ettevõtetest, mille juhtkond on sellise seadme soetamist vajalikuks pidanud. Tartu kiirabi koolitusjuht ja aktsiooni «Sinu käed päästavad elu» eestvedaja Andras Laugametsa sõnade kohaselt on aga automaatsete elektrišoki aparaatide levik ja kasutamine Eestis veel algusjärgus. «Arvestades meie asustustihedust, südame ja veresoonkonna haigustesse haigestumust, kiirabi kättesaadavust ja muude maade kogemusi, oleks Eestis kindlasti kohta vähemalt viiele tuhandele elupäästvale aparaadile,» ütles Laugamets, kelle arvates võiks seadmete arv 2021. aastaks kahekordistuda. «Soov ja järjest paranev oskus abivajajat aidata on Eesti inimestel kindlalt olemas. Tõenduspõhiselt on tõestatud, et ellujäämist südame äkksurma korral mõjutavad oluliselt lisaks võimalikult varakult alustatud elustamise baasvõtete rakendamisele ja numbril 112 helistamisele ka see, et vähemalt esimese nelja minuti jooksul tehakse elektrišokk.» Laugametsa sõnul peab AED järjest rohkem kättesaadavaks muutuma seal, kus kiirabi kohaletuleku aeg on pikem kui 5 minutit.