Teadlased avastasid ligi 20 aasta järel uue HIVi tüve

Teadusajakirjas Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes ilmunud uuringus kirjutati, et alatüüp pärineb HIV-1 viirusperekonnast, mis põhjustas ülemaailmset aidsipandeemiat, vahendab CNN .

«See avastus tuletab meile meelde, et HIV epideemia lõpetamiseks peame jätkama pidevalt muutuva viiruse ülekavaldamist ja kasutama kõige uuemaid tehnoloogiasaavutusi, et jälgida viiruse evolutsiooni,» ütles uuringu kaasautor dr Carole McArthur.

«Selle pärast ei ole vaja sattuda paanikasse või isegi muretseda,» kinnitas dr Anthony Fauci Allergia ja nakkushaiguste instituudist. «Sellega pole nakatunud palju inimesi. See on kõrvalisem nähtus.»

Uue viiruse alatüübi olemasolu kinnitamiseks tuleb ametlikult esitada tõendid, et esineb vähealt kolm säärast juhtumit. Pole teada, kas uus tüvi mõjutab nakatunuid kuidagi teisiti. Arvatakse, et kasutuses olevad ravimid on tõhusad ka uue HIVi alatüübi puhul ja viivad viiruse taseme kehas peaaegu märkamatule tasemele.