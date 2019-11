Toitumisteadlane selgitab liha söömise ja vähi tekke seost

Maailmas on 13-18 protsenti kasvuhoonegaasidest seotud loomakasvatusega. Metsi raiutakse, et oleks piisavalt karjamaid ja söödakultuuride kasvatamiseks põllumaid. Veiseliha tootmiseks on vaja tunduvalt rohkem maad, väetist ja vett kui sea- või linnuliha tootmiseks. Liha tootmine kurnab ka pinnast ja saastab vett. Eestis on keskkonnaministeeriumi andmetel põllumajanduse osa kasvuhoonegaaside tootmises tagasihoidlik – umbes 6,6 protsenti. Põhjus on aga selles, et 2017. aastal pärines 88,8 protsenti Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest energeetika valdkonnast.

Liha tervislikkus

Imetajate lihastest saab punase liha - veise-, vasika-, sea-, talle-, lamba- hobuse- ja kitseliha. Töödeldud liha on säilivuse pikendamiseks või maitse parandamiseks soolatud, kuivatatud, suitsutatud või muul viisil töödeldud.

Väike kogus punast liha on tervislikul toitumisel oluline, kuna liha on hea valgu, raua, tsingi ja B12-vitamiini allikas. Tuleks eelistada väherasvast linnuliha, kuid punast liha, sealhulgas sea-, veise-, lamba-, kitseliha võiksid segatoidulised inimesed süüa mitte üle 500 grammi – kuumtöötlemata kujul umbes 700 grammi – nädalas. Töödeldud lihatoodetel võiks olla võimalikult väike osa, eriti pöörata tähelepanu nitriteid sisaldavatele toodetele.

2015. aastal. pärast enam kui 800 uuringu hindamist klassifitseeris Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) töödeldud lihatooted kantserogeenseteks ja punase liha tõenäoliselt kantserogeenseks. Liha sisaldab heemi rauda, mida on teadusuuringutes seostatud südame-veresoonkonna haigustega ja mis katalüüsib kantserogeenide, näiteks nitrosoamiinide teket. Sage punase liha ja töödeldud liha söömine suurendab riski haigestuda soolevähki, eriti käärsoolevähki.

Ekspertide hinnangul põhjustavad töödeldud lihas leiduvad nitraadid ja nitritid oksüdatiivset stressi, mille tagajärjel vananevad rakud kiiremini. Rohke punase liha söömine suurendab ka II tüüpi diabeedi teket.

Siin tuleb rõhutada, et need ohud on seotud liha liigsöömisega ning segatoidulised ei pea liha söömisest loobuma, küll aga liha söömist piirama nädalas 700 grammini (500 grammi termiliselt töödeldud). Maailma Vähiuurimise Fond (The World Cancer Research Fund) on samal arvamusel, kuid soovitab tulevikus punase liha tarbimist vähendada 300 grammini nädalas ja vältida töödeldud liha.

Kui maitseb, siis söö?

Oktoobris avaldati ajakirjas Annals of Internal Medicine artikkel, kus leiti, et regulaarse liha tarbimise ebatervislik mõju on tühine. 14-liikmeline rahvusvaheline meeskond, mida juhtis Kanadas Halifaxis asuva Dalhousie ülikooli dotsent Bradley Johnston, jõudis kummalisele järeldusele, et need, kellele liha maitseb, ei tohiks tervislikel põhjustel selle söömist lõpetada. Toitumissoovitused aga ei arvesta, millised toidud inimestele maitsevad, vaid on tehtud tervise seisukohast lähtudes. Selle artikli väited punase liha söömise tervislikkuse kohta on tekitanud tugeva kriitika. Mitmed tuntud toitumisteadlased ja terviseorganisatsioonid kritiseerisid uuringu meetodeid ja leide.