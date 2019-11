Millal on köha muutunud krooniliseks?

Köha tekib köharetseptorite ärritusest. Tundlikud köharetseptorid paiknevad kõri, hingetoru ja bronhide limaskestas ning kopsukelmel. Ärritajateks on sissehingatud võõrosakesed, mikroobid, põletikuline sekreet, teravad lõhnad. Ärritus edastatakse närvikiudude kaudu vaheajju, see omakorda saadab signaalid hingamislihastele ning vallandubki tugev kiire väljahingamine – köha, kirjutab Kliinik.ee.

Köha võib osutuda väga häirivaks ja tekitada ka tüsistusi, sest köhimisel tõuseb rindkeresisene rõhk kuni 300 mmHg-ni. Köha peetakse krooniliseks, kui see on kestnud üle kaheksa nädala ning teised hingamiselundite haigused on välistatud.