Proviisor vastab: kui palju tuleks võtta haiguse ajal C-vitamiini?

«Maksimaalne C-vitamiini annus haigusperioodil on 1000mg ning mitte pikemalt kui 10 päeva järjest. 1000mg aga korraga kehas ei imendu ja vesilahustuva vitamiinina tuleb see kehast lihtsalt välja. Korraga imendub kehas 200mg C-vitamiini, nii et sellisel juhul võiks maksimaalse annuse saamiseks võtta korraga 200mg viiel korral päeva jooksul,» selgitab Leede.

Milline annus D-vitamiini oleks haigushooajal mõistlik? «D-vitamiini sünteesib päikesevalguse toimel ka inimese nahk, mistõttu paljud arvavad, et suvekuudel, aga ka kuudes, mille nimetuses pole R-tähte, ei pea Eestis enam seda vitamiini lisaks manustama. Tegelikult on aga erinevate uuringute abil kinnitust leidnud tõsiasi, et suurel hulgal Eesti elanikkonnast on D-vitamiini tase enamiku aastast alumise piiri lähedal või alla selle ja vajalikust tasemest madalamal tasemel ka suvekuudel. Seetõttu on see vitamiin, mida peaks enamik inimesi aastaringselt juurde manustama,» räägib Leede.