Aju-uuringud andsid vastuse: kumb sugu on paremate matemaatiliste võimetega?

Stereotüübil, et poisid on matemaatikas targemad kui tüdrukud, ei ole teadlaste rühma sõnul alust. Tulemused näitasid, et hiljem tekkida võivad erisused ei ole bioloogilised – kui need peaksid ilmnema, siis on Cantloni arvates selle tõenäoliseks põhjuseks, et ühiskond ja kultuur on suunanud tüdrukuid ja noori naisi matemaatilistelt erialadelt eemale.