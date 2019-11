Ämmaemand: lutt võib takistada beebi normaalset arengut

Osad vanemad peavad luti kasutamist nii iseenesestmõistetavaks, et ei märka küsidagi, kas ja miks seda vaja on. Beebid ei ole sündides luti olemasolust küll teadlikud, kuid enamasti mõistavad kohe, mida neile suhu pistetud lutiga peale hakata – neil on tugev imemisrefleks ja teadmine, et imedes saab nii toitu kui lohutust.