Raske neeruhaigusega 17-aastase Katerina ravisumma sai annetajate toel kokku

Suure rõõmuga saame headele annetajatele teada anda, et eelmisel reedel tegi Eesti Haigekassa nõukogu otsuse hakata uuest aastast kallihinnalist ravi eculizumabi ehk Solirisega rahastama kõigile aHUS ehk atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomiga patsientidele. Kui valitsus selle kinnitab, tasub alates 2020. aastast Katerina ravi eest Eesti Haigekassa.

Viimase aasta jooksul on Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond korduvalt kutsunud aitama rasket neeruhaigust põdevat ja septembri keskel uue neeru saanud 17-aastast Katerinat. Katerina vajab iga kahe nädala tagant ravimidoosi, mille ühe korra hinnaks on 13 100 eurot. Kui kaua Katerina ravi veel vajab, ei oska arstid täpselt prognoosida, kindlasti tuleb aga ravi jätkata vähemalt pool aastat pärast siirdamist.

«Olime veendunud, et Katerina vapper võitlus väga raske haigusega ning Lastefondi heade annetajate panus lapsele eluliselt olulise ravimi rahastamiseks suudab muuta ka kõige skeptilisema arvamuse ning ravim jõuab lõpuks tervishoiuteenuste loetellu. Loodame väga, et Vabariigi Valitsus selle otsuse nüüd veel ka kinnitab,» ütles Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

Selle aasta märtsikuust alates hakkas Katerina Lastefondi heade annetajate toel saama ülikallist ravimit, tänu millele pääses noor neiu lõpuks ka neerusiirdamise ootejärjekorda ja sai viis kuud hiljem uue neeru. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on heade annetajate toel Katerinale vajalikku ravimit soetanud enam kui 200 000 euro eest. Selle aasta lõpuni toetab Lastefond Katerinat raviplaani kohaselt veel kuni 78 600 euroga. 10 000 euroga toetas Katerina ravi ka Tartu Linnavalitsus ja see on suurim omavalitsuse makstud toetus Lastefondi ajaloos.

Haigekassa juht Rain Laane tänas annetajaid ja ütles, et hinnaläbirääkimised ravimifirmadega võtavad teinekord oodatust kauem aega: «Peamine mure, miks mõned kallid ravimid pole kättesaadavad, peitub nende hinnas, aga kui ravim on haigekassa nimekirjas, on see edaspidi kättesaadav kõikidele selle diagnoosiga patsientidele. Senikaua kuni saame firmadega kokkulepped, ongi fondid sillaks abivajaja ja annetajate vahel,» lisas Laane.

Kolm aastat tagasi diagnoositi Katerinal lõppstaadiumis neerupuudulikkus. Raske ja väga eriliselt kulgenud neeruhaiguse tagajärjel said kahjustada ka mitmed teised organid. Katerina vererõhk püsis mitmele ravimile vaatamata siiski ülikõrge, tekkisid liigeskahjustused ja palju muid terviseprobleeme ning Katerina jäi ratastooli. Ta vajas neli korda päevas dialüüsi ja suurema osa ajast veetis tüdruk haiglas.