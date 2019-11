Poiss sai seitsmendal sünnipäeval insuldi – ema arvas, et laps lihtsalt lollitab

Kuid poiss hakkas «tõmblema», kaotas järsku liikumisvõime, ta vasak käsi oli ema sõnul nagu kaltsunukul, silmad klaasitud ja ta ei suutnud rääkida, vahendab Mirror.

Kui Maxi suunurk vajus allapoole, teadis ema Michelle Davenport, et tema väikest poissi on tabanud insult. «Ta oli täiesti elutu – ta silmad olid pärani, aga ta pilk oli täiesti tühi,» meenutab ema. Poiss üritas läbi kõri pressida kummalist häälitsust, justkui üritades rääkida. See oli Michelle jaoks elu kõige hirmsam kogemus. Mõni minut enne seda oli Max sõpradega ringi jooksnud.

Poeg toimetati haiglasse, kuhu ta jäi järgnevaks kuueks kuuks. Tema kõne hakkas taastuma juba järgevate nädalate jooksul, ehkki oli veel segane. Peatselt algas füsioteraapia. Max`i tabas insult 2016. aastal – ta vasak jalg ja käsi on aga endiselt liikumatud. Ta ei saa sõita jalgratta ega rulaga, ning tal on raskusi sõprade leidmisega. «Ta emotsioonid käivad üles ja alla. Kui ta on kurb, siis ta on väga kurb, ja kui ta on rõõmus, siis ülimalt. Kõik on ekstreemne,» tõdeb ema.

Michelle tunnistab, et on ka ise tundnud suurt kurbust, viha ja arutlenud endamisi, miks see juhtus nende perekonnaga.