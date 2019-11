Diabeediarst: kõik diabeedihaiged ei sobi perearsti jälgimiseks

«Meie käsitlus diabeedihaigest on täna hästi perearstikeskne – see on ilmselt riigile kõige odavam lähenemine ja ongi oluline, et perearst oleks patsiendiga algusest peale ja tema haigusega kursis. Aga kõik kroonilised haiged kahjuks ei sobi perearsti jälgimiseks,» sõnas Eesti Diabeedikeskuse endokrinoloog dr Marju Past.

«On olemas diabeetikud, kelle haigus on kergesti ohjatav ja nemad ongi perearsti jälgimisel. Endokrinoloogi jälgimisel peaksid olema kõik 1. tüübi diabeetikud ning komplitseeritud 2. tüübi diabeetikud. Komplitseeritud diabeetikud on nn multihaiged – neil on palju diabeedi tüsistusi ja eri haigusi korraga. Sellised patsiendid vajavad mitmeid spetsialiste oma tervise jälgimiseks ja korras hoidmiseks. Kuid samas on kogu selle protsessi juhtimiseks vaja üht meeskonnajuhti – see on meeskonnatöö.»

Marju Pasti sõnul on tänaseks paljude haiguste, sealhulgas diabeedi olemusest tekkinud uuem pilt, kui veel hiljuti oli, samuti on uuenenud ravimite võimalused. «Ravimiarenduses on muutunud palju, on tulnud uusi ravimeid, mis muudavad lähenemist patsiendile. Näiteks on olemas ravimeid, mis lisaks veresuhkrukontrollimisele annavad kaitse ka südamehaiguste vastu või hoopis kaitsevad neere. Aga muutunud on ka näiteks lähenemine haigusele. Kui siiani diagnoosisime diabeedis kas 1. või 2. tüübi diabeeti, siis täna jaotatakse 2. tüübi diabeeti geneetiliselt 4–5 eri kategooriasse. Kõik patsiendid ei reageeri standardravile: mõnele sobib üks, teisele teine. Mõnikord aitavad raviskeemid, mis tunduvad ausalt öeldes loogikavastased. See ongi geneetika ja sellest lähtuv patsiendikesksus,» lisas Marju Past.

«Oleme kokku kutsunud diabeediümarlaua, et spetsialistid saaksid arutleda teemadel, kuidas lahendada diabeedipatsientide probleeme,» sõnas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. «Nagu eelmise aasta ümarlaual mainis perearstide esindaja, on perearstidel pigem vähe aega krooniliste haigetega tegelemiseks. See aga tähendab, et tüsistuste jälgimine on fragmenteeritud ja üsna juhuslik. Missugused oleksid patsiendikesksed lahendused ning kuidas olukorda parandada, tänasel ümarlaual arutlemegi.»

«Perearst on meil Eestis täna Hunt Kriimsilm, ta peab oskama kõike. Raskete krooniliste haiguste jälgimine, näiteks diabeet – peaksime kaaluma, kes oleks meeskonnajuht ning omaks patsiendist kompleksset ülevaadet. Sellele, kas patsient on perearsti või muu spetsialisti jälgida, peaks lähenema personaalselt, patsiendist lähtuvalt – see hoiaks aega kokku nii arstil kui haigel ja parandaks ka tervist,» lisas dr Marju Past. Mujal maailmas on diabeetikutele mõeldud nn diabeedikeskused, mis koordineerivad diabeetikute jälgimist ja teekonda.

Diabeediümarlaual saavad sõna endokrinoloogid Mari Verrev ja Marju Past, perearst Piret Rospu, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste, Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, TAI personaalmeditsiini projektijuht Helen Lepa, Eesti Diabeediliidu president Ulvi Tammer-Jäätes ja Koit Arro Ravimitootjate Liidust. Vestlust juhtis Urmas Vaino.

Üle maailma peetakse novembris diabeedipäeva. Ravimitootjate Liit korraldab diabeedipäeva puhul avalikkusele suunatud ümarlaua, mille eesmärk on tuua fookusesse diabeedi teema tervikuna, keskendudes väärtuspõhise tervishoiu ja patsiendikesksete mõõdikute üle diabeedis.