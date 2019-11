Häda käte pärast: küll värisevad, küll surevad

Käte värisemine on käte tahtmatu ja rütmiline liikumine. Ilmselt oleme kõik kogenud seda kõrges palavikus, vappekülma ajal või pärast suurt ehmatust.

Kui mööduvad välised põhjused puuduvad, on levinuim käte värisemise põhjus essentsiaalne treemor. Essentsiaalne tähendab meditsiinikeeles, et me ei tea veel täpselt ühte konk-reetset probleemi tekkepõhjust, kuid teame, mis probleemiga on tegemist. Essentsiaalse treemori korral on tegemist on healoomulise, enamasti mittesüveneva käte värisemisega, mis avaldub peamiselt mingite kindlate liigutuste tegemisel.

Värin ja pärilikkus

Tavaliselt märkavad inimesed, et käte värisemine segab kõige enam kohvitassi hoidmist ja kirjutamist, samas väga harva segab essentsiaalne treemor väga täpsete liigutuste tegemist.

Enamasti värisevad mõlemad käed võrdselt, ehkki mõnikord võib üks käsi väriseda rohkem kui teine. Alati ei ole essentsiaalse treemori puhul tegemist ainult käte värisemisega. Ka pea ning jalad võivad väriseda, mõnikord on tegemist ka eri kehaosade kombinatsiooniga. Essentsiaalne treemor võib põhjustada isegi hääle värisemist.

Umbes pooltel juhtudel on mängus pärilikkus, käte värisemist näeme tihti mitmel lähisugulasel. Millised geenid täpselt haigust edasi kannavad, ei ole täna veel teada.

Üldjuhul algab käte värisemine neljakümnendates eluaastates. Järgmine käte värisemise laine tuleb vanemas eas, essent-siaalse treemori levimus tõuseb märgatavalt pärast 65. eluaastat. Nii et vastab tõele, et eakamatel inimestel esinebki käte värisemist sagedamini.

Umbes pooltel essentsiaalse treemoriga inimestel vähendab alkoholi tarvitamine käte vä-risemist. Aga see omapärane tähelepanek ei viita kuidagi sellele, nagu oleks alkoholi tarvitamine varasema elu jooksul kuidagi selle tekkega seotud. Arstina ei saa siin soovitada alkoholi tarbimist käte värisemise vähendamiseks, kuid seda seost on hea teada.

Põhjus võib olla ka kohvilembus

Kui inimesel tekib käte värisemine, on mõistlik minna neuroloogi vastuvõtule. Essentsiaalne treemor on küll käte värisemise peamine, ent mitte ainus põhjus. Käte või mõne muu kehaosa värisemist võib põhjustada ka Parkinsoni haigus, kilpnäärme ületalitlus, väikeaju kahjustus jm. Osadel inimestel soodustavad käte värisemist ravimid, eeskätt antidepressandid, ja suur kohvitarbimine. Sageli on käte värisemine normaalne individuaalne reaktsioon erutusele ehk füsioloogiline treemor.

Neuroloog hindabki läbivaatusel, millises keha piirkonnas värin esineb; kui sageli, millistes situatsioonides ja milliste liigutuste tegemisel kõige enam avaldub: näiteks kohvi joomisel, supi söömisel, kirjutamisel. Kas värin avaldub, kui käed on süles – rahuoleku treemor – või tegutsemisel; kas käte värisemine esineb koos teiste neuroloogiliste sümptomitega. Vajadusel tehakse lisauuringud.

Paljudel juhtudel arvavad lähedased eriti eakamate puhul, et tegemist on Parkinsoni haigusega. Inimeste rahustuseks võib öelda, et Parkinsoni haiguse korral on inimestel lisa-sümptomid; seda haigust esineb tunduvalt harvem kui essent-siaalset treemorit.

Milline on ravi?