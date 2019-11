Leetritevastane vaktsiin osutus veel tõhusamaks

Virtuaalkliinik vahendab Soome arstide lehte Mediuutiset, mis kirjutas oma värskes numbris, et ameerika-hollandi-soome ühisuurimuses selgus, et loomulik leetriinfektsioon tekitab kehas immunoloogilise mälukaotuse, mistõttu on inimene pärast põdemist palju vastuvõtlikum erinevatele infektsioonidele. Selgus, et pärast haigust oli keskmiselt 40 protsenti patsiendi antikehadest hävinud.

Vaktsiin aga sellist mälukaotust keha immunoloogias ei põhjusta ja seetõttu kaitseb hiljem veel mitme infektsiooni vastu. Uuring viidi läbi laste peal, kes olid leetreid põdenud ja uuriti neid paar kuud pärast haiguse läbipõdemist. Samas tõstatas uuring küsimuse, kas on vajalik juba väga väikeste laste leetritevastane vaktsineerimine ja mida teha sel juhul, kui laps on leetritesse haigestunud nende vaktsiinidega, mis juba varem on talle tehtud. Küsimus on, kas need tuleks uuesti teha.