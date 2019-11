Üllatav põhjus, miks võiksid jõulukaunistused üles panna juba täna

Suurbritannias korraldatud küsitlusest selgus, et 86 protsenti inimestest leidis, et november on jõulukaunistuste üles panekuks ja jõulumuusika kuulamiseks liiga vara. Enamik inimesi leidis, et parim aeg kodu ja linna ehtida on detsembri alguses. Teadlaste sõnul on aga jõulukaunistuste varem üles panemisel inimeste vaimsele tervisele positiivne mõju.

Uuringutest on selgunud, et jõulukaunistused – milleks on sageli valgustid, tulukesed ja küünlad – stimuleerivad pimedal ajal aju ning suurendavad dopamiini ehk õnnehormooni kogust ajus. See tähendab, et tulukesed ja valgustid linnapildis aitavad paremini hämara ajaga toime tulla.