Kuidas toituda nii, et toiduainete vahel tekiks sünergia?

Puu- ja juurviljades, pähklites, marjades ja teraviljades leiduvad antioksüdandid, vitamiinid ja mineraalid ennetavad mitmeid kroonilisi haiguseid nagu vähki, südamehaiguseid, diabeeti ja dementsust. Seetõttu on müügil lai valik toidulisandeid, mida reklaamitakse nende vähki ja teisi haiguseid ennetava toime tõttu. Tableti võtmine võib tunduda märksa lihtsam kui süsteemne tervislik toitumine, kuid mitmete teadusuuringute põhjal on kindlaks tehtud, et toidulisanditest saadav kasu ei ole värskete toiduainetega võrreldav. Haiguste ennetamiseks on soovitatav tarbida organismi tööks vajalikke toiduaineid töötlemata kujul ja regulaarselt.