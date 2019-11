Arst vastab: kui kõrget palavikku peaks alandama?

Medicumi perearst Irina Zahharova annab palaviku osas nõu ning räägib muuhulgas, millise temperatuurini on mõistlik palavikku kannatada ning kuidas enda enesetunnet leevendada.

Palavik on organismi kaitsemehhanism haigustekitaja vastu. Vajadus palavikku alandada oleneb Zahharova sõnul sellest, kas lisaks palavikule esineb ka muid sümptomeid ning milline on üldine enesetunne. Tuleks jälgida, kas esineb lisaks näiteks peavalu või mõni muu valu, nõrkus, oksendamine. «Kui ei esine muid sümptomeid peale palaviku, siis võib kolme päeva jooksul jälgida enesetunnet, juua palju vedelikke ja kui palavik ikka ei alane, siis pöörduda oma pereõe või perearsti poole,» soovitas Zahharova.

Kui kõrget palavikku hakata alandama?

Aitab rohke vedeliku tarbimine, tuleks vältida füüsilist pingutust. Kindlasti tuleb tarbida vedelikku rohkem kui tavaliselt. Palaviku puhul on soovitav rohkelt vedelikke tarbida, joomiseks sobivad jahedad või leiged joogid. Palavikku võiks hakata alandama alates 38,5-kraadisest temperatuurist. Kõige levinumad käsimüügis olevad palavikualandajad on paratsetamool ja ibuprofeen. Kui palavik on väga kõrge võib teha viinasokke. Selleks tuleb puuvillased sokid kasta vee ja viina lahuses märjaks ja jätta sokid mõneks ajaks jalga, samuti määrida peopesi sama lahusega.

Kas palavikuga võib käia saunas?

Kui kehatemperatuur on tõusnud ei soovitata arsti sõnul kuumaprotseduure, nagu saun, kuumad jalavannid, sest need tõstavad kehatemperatuuri veelgi. Palaviku puhul peaks hoiduma füüsilisest pingutusest. «Ehk ei tea paljud, et ka massaaž on organismi kurnav füüsiline pingutus, mis tõstab keha temperatuuri,» tõi perearst välja.

Laste puhul on kõik väga individuaalne, kuidas nad temperatuuri tõusu kannatavad. Kõik sõltub lapse üldisest enesetundest ja muudest sümptomitest. Mõnel lapsel põhjustab juba alla 38 kraadine palavik väga halba enesetunnet ja isegi krampe, teine laps talub hästi väga kõrget temperatuuri. Laste puhul on eriti oluline jälgida, et nad tarbiksid piisavalt vedelikke.

Kas palavikku saab «välja higistada»?

Täiskasvanutele mõeldud ravimid väikelaste ja imikute ravimiseks ei sobi, kuna nende organismi koostis ning ravimeid metaboliseerivate ensüümide aktiivsus erineb oluliselt täiskasvanute omast. Laste palaviku alandamiseks sobivad eelkõige paratsetamooli sisaldavad siirupid ja rektaalsuposiidid. Paratsetamooliga sarnase toimega on ibuprofeen, seda leiab apteegist nii tableti kui ka siirupina. Ka aspiriiniga leevendatakse palavikust ja valust tingitud halba enesetunnet. Aspiriini ei tohi aga palavikualandajana anda alla 12-aastastele lastele, sest neil võib selle tagajärjel tekkida eluohtlik seisund.

Ülearu soojalt riidesse panna ei tohi, nii ei saa keha liigset sooja ära anda. Laps ei «higista palavikku välja» – kui teda hoida paksu teki all, on tulemuseks lapsel veelgi kõrgem ja püsivam palavik.