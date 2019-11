Mis ühendab külmetust ja MMAD-d? Inhalaator!

Mis on aga MMAD ja mis pistmist on sellele külmetuse ja inhalaatoritega?

Viimase kümnendi jooksul on ülemiste hingamisteede haiguste ravis kasutust leidnud nebulisaatortüüpi inhalaatorid, mis muudavad vedeliku kujul ravimi aerosooliks, mida saab ravi eesmärgil sisse hingata. Varem kasutati külmetuste korral auru, mis saadi vedeliku kuumutamise teel ja mida põletusega riskides sisse hingati. Oli efektiivne raviviis, kuid väga ebamugav ja ohtlik. Pisut rohkem kui kümmekond aastat tagasi tulid saadavale inhalaatorid, mille kasutamine oli oluliselt ohutum ja mugavam. Inhalaatorite tulekuga muutus ka ülemiste hingamisteede ravi skeem. Kui vanasti kasutati auruks soodalahust ja eeterlike õlisid, mis ravisid ja vedeldasid limaskestale kogunenud röga, siis inhalaatorite tulekuga võeti kasutusele füsioloogiline lahus, millega niisutatakse limaskestade pinnad ja sarnaselt aurule on võimalik sinna kogunenud röga välja köhida või alla neelata. Puhastunud limaskest taastub kiiremini.

Mis on siis ikkagi see MMAD?

MMAD, mida siin artiklis käsitletakse, on lühend mõistest "Median mass aerodynamic diameeter" ja see iseloomustab inhalaatorite efektiivsust. Iga endast lugu pidav inhalaatoritootja märgib oma tootele MMAD väärtuse, tavaliselt µm-s. Mida siis tähendab näiteks MMAD: 3µm? MMAD: 3µm tähendab, et pool inhalaatori tekitatavast aerosoolist on peenem kui 3 µm. Mis see teadmine meile annab? Annab selle, et need kelle jaoks on oluline väga peen aerosool, ja nendeks on põhiliselt astmat või muud allergiast tingitud hingamisteede haigust põdevad patsiendid, siis nemad saavad infot, millist inhalaatorit valida. Inimesed, allergiliste haigustega, võivad vajada, et ravim jõuaks hästi sügavale kopsu e alveoolidesse. Sinna jõudmiseks peab ravim läbima ülemised hingamisteed, bronhid ja bronhioolid, milledest viimased on peenemates kohtades 3µm läbimõõduga e selleks, et ravim jõuaks alveooli, peab see olema peenem kui 3µm. Kui nüüd tekib vajadus hakata otsima seadet, mille osised on kõik väiksemad kui 3µm, siis seda ei maksa teha, kuna sellist seadet hetkel veel tehtud pole.

Üldiselt inhalaatoritest võib märkida, et on olemas kolm tüüpi seadmeid: kompressorid, mis on väga töökindlad, pikaealised ja peent aerosooli tootvad. Miinuseks on tööd tehes kostuv müra ja küllaltki suured mõõtmed. Teine tüüp seadmeid on ultraheli inhalaatorid, mis on sarnaselt kompressortüüpi seadmetele küllaltki suured, samas peaaegu hääletud. Miinuseks on see, et nende seadmetega ei saa manustada hormoone, mis tuleneb hormoonide omadusest mitte lahustuda vees. Töö käigus lendub aerosooliks lahusti, aga ravim hormooni näol jääb suuremas osas masinasse. Nagu mainitud, siis uusim tehnoloogia antud vallas on võrktehnoloogia, mis on teinud inhalaatorid väga väikeseks, kergesti kaasaskantavaks, hääletuks, kõiki vees lahustuvaid ravimeid, nende seas hormoone manustada võimaldavaks ja väga mugavaks seadmeks. Võib julgesti öelda, kes on võrktehnoloogiaga seadet näinud, see enam teist ei taha. Seadme väiksus on saavutatud sellega, et seadme aktiivne element saab toite kas patareidelt või uuematel juhtudel sisseehitatud akudelt. Lisaks saab elektri puudumisel kasutada toiteks akupankasid, mis on hea lisaomadus näiteks lennureisil üle ookeani.

Tulles tagasi MMAD juurde on avastatud veel üks eriline nähtus. Kui patsient kasutab võrktehnoloogiaga inhalaatorit, siis sissehingamise faasis muutuvad tekkivad aerosooliosised veel peenemaks, kui tehnilises kirjelduses märgitud. Seega soetades omale võrktehnoloogiaga seadme saate peene aerosooli nii kui nii.

Tuleme siis tagasi pealkirjas oleva küsimuse juurde, mis seos on külmetusel ja MMAD-l?

Õige vastus on, et külmetust saab ravida inhalaatoriga, mille efektiivsust iseloomustab MMAD, mis näitab kui palju aerosoolist on suuteline jõudma kõige sügavamale kopsu. Need, kellele on see oluline, võtke palun seda arvesse.

Olge terved ja teadlikud!

