Levinud elustiilihaigus avastatakse enamasti siis, kui olukord on juba tõsine

Teist tüüpi diabeet on krooniline haigus, mis mõjutab seda, kuidas keha metaboliseerib suhkrut ehk glükoosi, keha jaoks olulist kütuseallikat. Et sümptomid arenevad sageli aeglaselt, saadakse pahatihti haigusest teada alles siis, kui olukord on juba tõsine.