Miks inimesed külma ilmaga haigeks jäävad?

Järsu temperatuuri langusega kaasneb sageli haiguste laine. Teadlaste hinnangul levivad ja paljunevad viirused – näiteks rinoviirus ehk peamine külmetushaiguste põhjustaja – külmal ajal kiiremini. Kokkupuutel inimorganismiga nina või kurgu limaskesta kaudu hakkab viirus paljunema ning tekib infektsioon. Teadlased on kindlaks teinud, et viirusel on kergem paljuneda, kui inimese kehatemperatuur on madalam.