Teadlane lõi viiruse, mis tapab kõikide vähitüüpide rakud

Onkoloog, professor Yuman Fong töötab koos Austraalia biotehnoloogiaettevõtega Imugene viiruse kasutamisel põhinevat ravi. Nad loodavad, et järgmisel aastal viia läbi kliinilised uuringud rinnavähiga patsientide seas ja peatselt testida ravi ka melanoomi, kopsuvähi, põie-, mao- ja soolevähiga patsiente hulgas, vahendab Daily Mail.

Edu hiirtega ei taga, et viirus suudab inimesi ravida, kuid professor Fong on endiselt positiivne, kuna muud spetsiifilised viirused on olnud inimeste vähivastases võitluses tõhusad. Näiteks viirus, mis põhjustab nohu, muudeti USA teadlaste poolt ajuvähi raviks. Mõne patsiendi vähk kadus aastateks, enne kui see taas tekkis, ja teiste puhul nähti, et kasvajad kahanesid märkimisväärselt.

Samuti on leitud, et külmetushaiguse viiruse vorm nimega Imlygic või T-Vec suudab ravida melanoomi, kuna see aitas keha immuunsüsteemil kasvajaid ja melanoomirakke kehas ära tunda ja hävitada.

Professor Fong rääkis, et on tõendeid, kuidas 1900. alguses marutaudi vastu vaktsineerides hakkas osadel patsientidel kahanema vähk. Viiruste kasutamisel on peljatud aga nende ohtu inimestele – kui muudad viiruse nii tugevaks, et see suudab hävitada vähki, võib see sama suuta kogu kehaga.

Välja töötatud CF33 põhineb aga poksviiruste sugukonda kuuluval tüvel, mida kasutati 200 aasta eest rõugete vastu immuunsuse loomiseks ja mis on osutunud inimestele täiesti ohutuks. Kombineerimisel teiste viirustega suudab see tappa aga värirakke.