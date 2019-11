Esmakordses teadusprojektis vahetavad Tartu ja Islandi arstitudengid kohad

Tartu Ülikoolist on projekti eestvedajad farmakoloogia dotsent Miriam Ann Hickey ja farmakoloogia teadur Monika Jürgenson. Islandi Ülikoolist on projekti partneriks professor Thor Eysteinsson.

Hickey sõnul on õppeprogramm mõeldud just arstiõppe tudengitele, et parandada teadlikkust meditsiinialasest baasteadusest. «Meditsiinivaldkonna baasteadus on äärmiselt vajalik, kuna ilma selleta pole võimalik liikuda edasi inimeste ravi juurde,» sõnas ta.