Meestearst vastab: kas kontrollida eesnääret koduse kiirtestiga?

Apteegis on müügil PSA kiirtestid. Need töötavad samamoodi nagu rasedustestid – mingist tasemest alates näitab see positiivset taset. «See on aga palju probleeme tekitanud, sest need, kellel näitab test negatiivset, arvavad justkui, et ei pea arsti juurde minema ning nii võib väga olulisi asju maha magada. Tegelikkuses ei tähenda koduse PSA testi negatiivne tulemus, et kõik on korras ja sellega kaob ka suurem mõte seda testi üldse teha,» märgib Korrovits.

Kas suguhaigusi saab vereanalüüsiga määrata?

Kui keegi mees ütleb, et tal on kõik suguhaigused testitud, sest ta tegi vereproovi ära, siis see ei ole päris tõsi, osa on endiselt testimata. Vere kaudu saab testida vaid teatud suguhaigusi. Ülejäänud testid tuleb teha muul viisil, neid verest ei saa. Näiteks ei saa verest testida klamüüdiat.

Milliste probleemidega peamiselt mehed pöörduvad?

Üks suur grupp on viljakusega seotud küsimused, väga palju tegeleme meeste krooniliste põletikega nagu näiteks eesnäärme põletik, kolmas suur grupp on hormonaalsed probleemid – vanus, ülekaal, diabeet või geneetiline häire, aga ka anaboolsete steroidide kasutamine. Viimane on kasvav trend, mis põhjustab palju hormonaalseid ja viljakusega seotud probleeme. Kindlasti tegeleme päris palju ka seksuaalelu kvaliteedi poolega.

Millistel meestel on suurem tõenäosus haigestuda eesnäärme põletikku ehk prostatiiti?