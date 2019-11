Miks on paljudel vanainimestel raske nutiseadmetega harjuda?

Uuringutest on selgunud, et vanusega sageli kaasnevad kognitiivsed muutused võivad mõjutada aju reaktisoonikiirust ning ühenduste loomist nii, et inimestel on raske nutiseadmetega kohaneda. Lisaks esineb üheksal protsendil üle 75-aastastest inimestest nägemisvaeguseid ning 18 protsendil kuulmiskahjustusi. 23 protsendil üle 75-aastastest inimestest on mõne muu füüsilise või vaimse terviseprobleemi tõttu raske jälgida ekraane ning lugeda tekste. See tähendab, et suur hulk vanainimesi ei saa oma tervise tõttu tehnoloogia kasutamisega hakkama.