Beebisid ja väikelapsi ähvardab laialt levinud varjatud terviseoht

Teadlased kasutasid haiguste kontrolli ja ennetuse keskuse (CDC) andmeid ja leidsid, et aastatel 2011-2016 tarbis 98 protsenti 12-23 kuu vanuseid lapsi lisatud suhkruid. Need pärinesid puuviljajookidest, pagaritoodetest, maiustustest või hommikusöögihelvestest. USA riikliku vähiuuringute instituudi uurija ja teadustöö autor Kristen Herrick nentis, et kõige olulisem on mõista, et lisatud suhkrud on igal pool. Tema jaoks oli üllatav näha, kui lihtne on ületada soovitatud lisatud suhkrute kogust päevas.