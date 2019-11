Üllatav põhjus, miks peaksid külastama kunstigaleriisid

Norra teadlased korraldasid uuringu, milles osales 130 000 inimest, kes külastasid aastas vähemalt neli korda kunstigaleriisid. Osalejate seas korraldatud küsitluse tulemusel selgus, et kunstiga kokku puutuvad inimesed on eluga rohkem rahul ning tulevad paremini toime stressi ja pingetega. Nii kunstiga tegelemine kui selle nautimine parandas inimeste vaimset tervist ning vähendas depressiooni sümptomeid. Kunstiteoste vaatamine käivitab ajus keemilise protsessi, mille tagajärjel vabaneb dopamiin , mis parandab inimese enesetunnet ja rahulolu.

Arkansase Ülikooli teadlaste korraldatud uuringust selgus, et kunstigaleriide külastamine muudab inimeste mõtlemist ning suurendab empaatiavõimet. Kunst mõjus uuringus osalenud tudengitele ühendavalt – noored tundsid pärast näituse külastamist, et neil on üksteisega rohkem ühist ning nende suhtumine võõrastesse inimestesse paranes.