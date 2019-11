Levinud põhjused, miks akne vanusest hoolimata kimbutab

Kuidas saada aru, et punnidega näol, kaelal või seljal on tegemist aknega? Confido meditsiinikeskuse kosmeetik Maria Hintser vastab, et aknega on tegu juba siis, kui nahal on rasuummistustele lisaks ka põletikulised vistrikud.

Vistrikud esinevad sagedamini puberteedieas, mil meessuguhormooni kõrgenemine põhjustab suuremat rasueritust ja rasunäärmete ummistumist. Tänaval ringi liikudes on aga üha enam märgata, et lisaks teismelistele kimbutavad akneprobleemid ka täiskasvanuid. «Täiskasvanute akne on hormoonsõltuv, mis algab või hoopis halveneb täiskasvanueas,» räägib Hintser. «Näiteks tunnevad naised akne ägenemist enamasti enne menstruatsiooni, kui progesterooni hormooni tase on tõusnud.»

Kui teismeeas lööb akne välja enamasti otsaesisel, põskedel ja ninal, siis täiskasvanute akne avaldub näo alumisel poolel, lõual või lõuajoonel. Vistrikud tekivad ummistunud komedoonidest. Põletikuliseks muutumisel tekib sellele mädakolle, mille lõhkemisel võib jääda arm. Peamiste akne põhjustajatena toob Hintser välja stressi, mis suurendab meessuguhormoonide hulka ning omakorda stimuleerib rasunäärmete tööd, toitumise, mis pole täisväärtuslik ega varusta organismi kõikide vajalike vitamiinide ja antioksüdantidega. Samuti ei pruugi nahale head olla õli sisaldavad nahahooldustooted, isegi kui nahk on kuiv.

Õige ravi taandab akne

Kosmeetik Maria Hintser teab oma praktikast rääkida, et nii mõnedki ei oska hinnata koduhoolduse tähtsust. Nahka tuleb puhastada, niisutada ja kaitsta iga päev ning isegi kui ennast ei jumesta, tuleb nägu puhastada spetsiaalsete puhastustoodetega. Näonahalt ei pea eemaldama ainult jumestust, vaid päevaga naha pinnale tekkinud tolmu, saastet ja baktereid. Hooldades ja puhastades nahka, pidurdame naha vananemisprotsessi ning hoiame selle puhta ja niisutatuna. Puhastatud pooridele kantud seerumid ja kreemid jõuavad sügavamale naha sisse ning toimivad maksimaalselt.

Et akne tekkimist ennetada, soovitab Hintser juba teismeeas näonaha eest hoolt kanda ning küsida sobivate toodete kohta nõu kosmeetikult. Noored, eelkõige alla 18-aastased, kellel ei ole aknet, vajavad naha regulaarset kosmeetilist puhastust eelkõige ummistunud pooridest ja nahatsüstidest. «Kui noorel nahal on lisaks rasuummistustele ka põletikulisi vistrikke ja tegu on juba aknega, on otstarbekas teha tugevam ja tõhusam hooldus – happekoormine,» räägib Hintser. Seejärel oleks hea teha mitmest näohooldusest koosnev kuur, mis annab parema ja pikemaajalisema tulemuse kui üksik näohooldus.

Kütteperioodil tuleb kasutada toitvamaid nahahooldustooteid

Kütteperiood ning sellega kaasnev külm tuul ja pakane kuivatavad nahka. Kosmeetik rõhutab, et nahahooldustooted tuleb muuta talvisel perioodil toitvamaks ja niisutavamaks. Kreemi soovitab ta kanda pool tundi enne toast väljumist, et see saaks kenasti imenduda. Samuti soovitab Hintser naha kuivuse ennetamiseks juua palju vett. «Üksnes vee joomisest ei piisa, unustada ei tohi ka tervislikke eluviise ja õiget toitumist — see kokku ongi terve ja ilusa naha saladus.»

Toitumist ei tohi alahinnata

Kuigi toidu ja akne seoste osas on palju vastuolulist infot, siis mida aeg edasi, seda enam saab kinnitust, et menüüvalik mängib olulist rolli ka akne kujunemisel. Confido meditsiinikeskuse toitumisnõustaja Sandra Tamme sõnul pole tervendava menüü leidmine mõnepäevane matk, vaid pigem pikk ja põnev teekond. Esimese sammuna soovitab ta kaardistada toidud, mis nähtavalt halvendavad naha seisukorda ja samuti vaadata üle elustiil. «Toidu- ja elustiilipäevikut tuleks pidada kaks kuni kolm nädalat, samas jälgida hoolega iga päev naha seisukorda ja märkida üles aknega seotud muutused. Seejärel saab minna personaalsemate toitumise ja ka elustiili soovituste juurde.»

Probleemse näonaha ravi toetavad vitamiinid A, B6, C, D ja E, oomega-3 rasvhapped, tsink ja seleen. Akne ägenemist võib soodustada liigse joodi tarbimine, mida sisaldavad jodeeritud soolad, vetikad, mereannid või mõned leivad. Niisamuti ei aita Tamme sõnul akne paranemisele kaasa kiired süsivesikud ja kiirtoit. Lisaks piimatooted, eriti just noorukieas, ning šokolaad.