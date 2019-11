Iisraeli perearst: olin läbipõlenud, pidevas mures ja ärevil

«Olin hõivatud ja läbipõlenud, pidevas mures ja ärevil. Ühel päeval nägin e-maili, kus pakuti kursust arstidele, mis oli suunatud just minu probleemidele: väideti, et see alandab ärevust, tegeleb stressiga, parandab sidet minu ja patsientide vahel. See oli midagi, mida olin aastaid otsinud,» rääkis perearst. Seal kohtas Agami Shiri Avieli, organisatsioonipsühholoogi, kes oli suurema osa oma elust tegelenud etevõtete efektiivsemaks muutmisega. «Koolitasin juhte, arendasin meeskonnatööd, kuni 2005. aastani, mil kolisin Torontosse Kanadasse, kus tutvusin mindfulnsessiga ehk teadvelolekuga. Sellest ajast olen seda toonud erinevatesse firmadesse: tööstussektorisse, pankadesse, majanduse ning tervisega seotud valdkondadesse. Õpetan, kuidas elada teisiti,» seletas Aviel.

Kuigi mõtteviis on aastatuhandeid vana, siis alles hiljuti on teaduslik maailm hakanud sellest kasu lõikama. John Kabat Zinn seletas teadvelolekut kui kindlal viisil tähelepanu juhtimist: meelega, käesolevas hetkes ja hinnangutevabalt. 1979. aastal lõi Zinn Massachusettsi ülikoolis esimese teadvelolekul põhineva stressi vähendamise programmi, et ravida krooniliselt haigeid.

Paar suutis matta viha

Avieli tudeeris teadvelolekut süviti, et praktiseerida seda ka oma patsientidega. «Mul on kiired päevad, kus ravin vanureid ja lapsi. Isegi üks visiit, kus näen, et saan läbi viia muutuse, patsientidega hingata ja seletada neile teadveloleku põhimõtteid, on minu jaoks suur asi. Iga visiidiga näen progressi. See mõjub tervele perele. Näen, et inimesed on rahulikumad ja rohkem käesolevas hetkes,» sõnas perearst.

Aviel õpetab nii riiklikes kliinikutes kui maapiirkondades apteekreid, juhatajaid, juhtkonda, arste, õdesid. Teadvelolek muudab tema sõnul atmosfääri ja vähendab organisatsioonis olevaid mürgiseid tegureid nagu stress, läbipõlemine, depressioon, ärevus, kiusamine. Hingamise, aja maha võtmise ja käesolevasse hetkesse tulemise õppimine võimaldab paremat suhtlust nii töötajate kui patsientide vahel – üksteisega hakatakse rääkima, kuid teisel viisil. «Paraneb nii üksteise kuulamine kui rääkimise viis. Aktepteerime üksteist, vigade tegemine on lubatud,» seletab Agami.