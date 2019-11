Peenisesse 53 magnetkuuli sisestanud 14-aastane poiss kaotas peaaegu elu

Daily Maili andmetel sisestas Hiina teismeline kusitisse magnetkuule arvates, et suudab need pärast ise välja pigistada. See aga ei õnnestunud ning kuulid liikusid pigistamise tagajärjel järjest sügavamale. Poiss sisestas seejärel kusitisse kokku 53 magnetkuuli lootuses, et need saab kõik korraga magnetjõu abil eemaldada. Kui see ei õnnestunud, läks poiss murelikult magama, julgemata kellelegi oma teost rääkida.