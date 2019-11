Levinud põhjused, miks muutuvad juuksed varakult halliks

Inimkehal on miljoneid karvanääpse, millel on melaniini sisaldavad pigmendirakud. Pigmendirakud määravad ära inimese juuksevärvi ning aja jooksul jääb neid rakke vähemaks ning inimese juuksetoon hääbub. Aja jooksul jääb pigmendirakke järjest vähemaks ning võivad tekkida hallid juuksed.

Levinud eksiarvamus on, et stressi tagajärjel muutuvad juuksed halliks, kuid tegelikult ei vasta see tõele. Kui karvanääpsust on juba juuksekarv kasvanud, ei muuda see enam värvi – pruunist karvast ei saa üleöö halli karva. Stressi tagajärjel võib aga tekkida seisund, mil inimesel langeb välja kolm korda rohkem juukseid kui tavaliselt. Need küll kasvavad tagasi, kuid stressis inimesel tekib üldjuhul juuste kaotamisega veel rohkem stressi seega taastumine võib võtta aega.

Enamikel juhtudel on hallid juuksed vanusega kaasnev nähtus, mille üle ei pea muret tundma. Kui aga hallid juuksed hakkavad kasvama noores eas või väga järsku, võib see olla märk toitainetepuudusest või terviseprobleemist. 2015. aastal korraldatud uuringu tulemustest on selgunud, et D-vitamiini, B12-vitamiini ja vase puudus võivad põhjustada pigmendirakkude vähenemist. See tähendab, et juuksevärvi muutus on ajutine ning pigmendirakud taastuvad, kui keha saab taas piisavas koguses toitaineid ja vitamiine.

Juuksed võivad muutuda halliks oksüdatiivse stressi tagajärjel. Oksüdatiivne stress tekib siis, kui inimene ei saa toidust piisavalt antioksüdante – mida leidub peamiselt marjades ning puu-ja juurviljades – ning organismis leiduvad vabad radikaalid tekitavad liiga palju rakukahjustusi. Selle tagajärjel kiireneb vananemine ning suureneb mitmete krooniliste haiguste risk.

Samuti on kindlaks tehtud, et suitsetajatel hakkavad hallid juuksed 2,5 korda suurema tõenäosusega enneaegselt kasvama. 2013. aastal korraldatud Itaalia teadlaste uuringust selgus, et suitsetamine kahjustab keharakke, sealhulgas pigmendirakke. Suitsetamine kiirendab samuti vananemisega seotud protsesse ning suurendab oluliselt mitmete haiguste riski.