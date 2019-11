Ortodont selgitab, miks tuleb ära tõmmatud hambad kiiresti asendada

Lapse hambumust tuleb õigel ajal kontrollida

Ortodondi sõnul võiks esimese panoraamröntgeni teha lapsele 7-8aastaselt. «Hammaste valeasendite probleeme saab ära hoida sellega, kui piimahambad õigel ajal eemaldada. Et jäävhammas saaks õige suuna ja lõikumise aja hambaritta tulekuks. Võimalik, et meie tänapäeva toit on pehmem ja lapsed närivad vähem kõvemat toitu ja tihti jäävad piimahambad liiga kauaks suhu. Hambumuse probleemid on seotud nii pärilikkuse kui ka keskkonna mõjudega. Keskkonna mõjudest olulisemad on krooniline läbi suu hingamine, keele valeasendid, rühihäired, pikaaegne ninahingamise takistus ja kahjulikud harjumused nagu pöidla või huule imemine.»

Osadel juhtudel on aga varajane ravi väga vajalik, mõnikord tuleb aga tegutsemisega oodata, kuna nii patsiendi kui arsti huvides on ravi teha võimalikult lühikest aega ja korraga. Parim aeg ortodontiliseks raviks on tüdrukutel kiire kasvuspurdi ajal 10-12 aastaselt ja poistel 11-14 aastaselt. Poistel võib hiline kasv kesta kuni sõjaväkke minemiseni. Tüdrukud lõpetavad täielikult kasvamise 16-17-aastasena.

Isegi, kui patsiendil endal ei ole motivatsiooni ortodontiliseks raviks, võib ta sattuda ortodondi juurde mõne teise spetsialisti juurest. «On väga tõenäoline, et kui täiskasvanul on mingi tõsine hambumuse probleem, on tekkinud hammaskonnas ka teised muutused. Valest asendist võib tekkida ülemäärast hammaste kulumist, kaariest, hambad on puseriti ja neid on raske puhastada, hambakivi loob võimalused igemeprobleemide tekkeks, hambad on lagunenud, või on mõned hambad kaotatud. Vahel on tekkinud ka liigeseprobleeme,» kirjeldas Viltsin. Selline ravi toimubki erinevate spetsialistide koostöös.

«Kui inimene ise märkab täiskasvanuna, et hammastel on mingi esteetikahäire, siis on ta samuti väga oodatud ja ei pea muretsema, et oleks liiga hilja. Ravi pikkus ei erine laste ravist ja kestab sarnaselt 18-24 kuud,» kinnitas ortodont.

Uued lahendused võimaldavad diskreetsust

Uuenduslikuks hambumuse korrigeerimise viisiks võib pidada kapesid. Nendega on kaetud mõlemad hambakaared, need on läbipaistvad ja praktiliselt märkamatud. Võrreldes breketitega on see ravi oluliselt kallim, sest raviks tellitakse individuaalsed kaped ja need on ortodondi käe all digitaalselt ja täpselt planeeritud.

«Ühe patsiendi jaoks võib olla vajalik tellida 50-60 kapet, lihtsamatel juhtudel vähem, ja iga 10-14 päeva tagant tuleb võtta kasutusele uus. Kuskil 60 protsenti ravidest saab teha kapedega,» nentis Viltsin.