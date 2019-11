Suletekk ja -padjad põhjustasid ohtliku kopsuhaiguse

Sümptomid tekkisid kiiresti. Mehel oli raske hingata ja iga väiksemagi füüsilise pingutuse peale rauges jõud kohe.

«Kaks kuud pärast sümptomite ilmnemist ei suutnud ma seista ega kõndida rohkem kui paar minutit korraga, tundmata, et hakkan minestama,» kirjutas Šotimaal Aberdeenshire'is elav 43-aastane Martin Taylor esmaspäeval ajakirjas BMJ avaldatud juhtumiuuringus.

«Ülakorrusele magama minek oli 30-minutine tegevus, kuna sain korraga minna kaks astet ja siis oli vaja istuda ja puhata,» lisas Taylor.

Nelja arstivastuvõtu käigus ei leitud põhjust, mis oli «äärmiselt stressi tekitav», kirjutas Taylor, kes polnud kunagi isegi suitsetanud. Kuna tervis oli käest ära, jäi ta töölt koju ja veetis suurema osa oma päevadest ja öödest magades.

Taylor ei teadnud toona, et põeb ülitundlikkuspneumoniiti ehk lihtsamalt öelduna kopsupõletikku, mille korral allergilise reaktsiooni tagajärjel tekib kopsudes põletik. Varakult avastatud haigus on kergesti ravitav. Diagnoosimata võib see põhjustada püsivat armistumist kopsudes ja isegi surma.

Algul raviti Tayloril ülemiste hingamisteede nakkust, aga ta tervis läks järgneva kolme kuu jooksul allamäge. Ta perearst tegi kõne kopsukliinikusse, kus sai patsiendi vastu võtta dr Owen John Dempsey. Ekspert sõnas, et perearst oli taibukas, et ei leppinud röntgeni tulemustega, kuna haigusega kaasnevad muutused võivad seal jääda märkamatuks, ilmnedes vaid kergelt hallikamaks muutunud aladena.

Dr Dempsey helistas Taylorile. «Ta oli üsna hingetu, olles just kõndinud ühest ruumist teise,» rääkis Dempsey. «Sellises vanuses noore mehe puhul väga ebatavaline.» Diagnoosi tegemine oli keeruline. Üks esimesi vihjeid oli Taylori vereproov, mis näitas, et tema immuunsussüsteem puutub kokku linnuvalguga. Taylor ütles aga Dempsey'le, et tal ei ole ühtegi lindu, vaid kass ja koer.

«Mul on selle haiguste rühma vastu eriline huvi,» sõnas Dempsey. «Ja me teame, et kopsuhaiguste põhjused võivad sageli peituda keskkonnas.»

Lõpuks tabasid Dempsey küsimused naelapea pihta. Patsient ja ta naine olid hiljuti vahetanud sünteetilise voodipesu suleteki ja -patjade vastu.

Linnusulgede suhtes allergilistel inimestel võib tekkida sulgedest tekki ja patju kasutades kopsuhaigus, mille sümptomiteks on aegamööda süvenevad hingamisraskused, öine higistamine, kuiv köha, palavik ja kõhnumine.