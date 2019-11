Perearst räägib, millistest söökidest saab täistaimetoitlane kätte vajalikud toitained

Enamik apteegis müügis olevaid oomega-3-rasvhapete toidulisandeid on loomse päritoluga ning tihti želatiinist kapslis. Taimset DHA ja EPA toidulisandit toodetakse fütoplanktonist ja mikrovetikatest.

Kaltsium

Taimetoitlased, kes söövad piimatooteid ja muna, saavad kaltsiumit piisavalt või isegi rohkem kui vaja. Veganite kaltsiumitarbimine võib suuresti varieeruda ning mõnikord olla liiga vähene. Uuringud on leidnud, et veganite luutihedus ei erine oluliselt segatoidul olevate inimeste omast ning samuti ei ole suurenenud luumurrurisk juhul, kui täistaimse toitumisega tarbitakse päevas vähemalt 525 mg kaltsiumit.

Näiteks spinat ja peedilehed on kaltsiumirikkad, siis kaltsiumi biosaadavus neis toitudes on väga väike, samal ajal on kaltsiumi biosaadavus Hiina kapsast ja lehtkapsast kuni 50 protsenti. Head taimsed kaltsiumiallikad on paljud rohelised lehtköögiviljad (brokoli, lehtkapsas, Hiina kapsas, Hiina lehtnaeris ehk paksoi), oad ja herned, seemned ja pähklid (mandlid, päevalilleseemned), tahiini, kaltsiumiga kalgendatud tofu ja apelsin.

Jood

Jood on vajalik peamiselt kilpnäärme normaalse funktsiooni tagamiseks. Nii vähene kui ka üleliigne joodi tarbimine võib kilpnäärme funktsiooni häirida, põhjustades kilpnäärme ala- Meretaimede joodisisaldus on maismaataimede omast suurem. Piisava joodiannuse saab kätte siis, kui süüa nädalas paar korda vetikaid, näiteks nori, wakame. Vetikate joodisisaldus võib varieeruda, mistõttu on oht joodi ülemäära tarvitada.

Kõige lihtsam viis tagada toidus vajalik kogus joodi on kasutada jodeeritud soola. Siiski peaks seejuures jälgima, et päevane tarbitud soolakogus jääks alla 5 grammi.

Raud

Kõige lihtsamini saab rauda loomsetest toiduainetest, eeskätt punasest lihast, see aga ei tähenda, et taimne toit üldse rauda ei sisaldaks. Üldiselt on seisukoht, et tasakaalustatud ja mitmekülgset piisava kalorsusega taimetoitu süües rauapuuduse pärast muretsema ei pea. Mitmed uuringud on leidnud, et taimetoidul ning segatoidul olevad inimesed saavad toiduga sama hulga rauda ning rauavaegusaneemia esineb nendes kahes grupis sama sageli. Siiski on taimetoitlaste rauavarud (ferritiinitase) tihtipeale väiksemad ning seda tuleks teatud gruppide puhul silmas pidada (rasedad ja noored naised).

Taimetoidus leiduv raud imendub erinevatel põhjustel küll kehvemini (umbes 2–20 protsenti), mistõttu peaks vegan piisava rauakoguse tagamiseks sööma regulaarselt erinevaid rauarikkaid toite, soovitatavalt koos C-vitamiinirikaste toitudega, kuna see aitab suurendada raua omastamist. Rauarikkad toiduained on teraviljad (kaera- ja nisukliid), kaunviljad (läätsed, oad, tofu, hummus), tumerohelised köögiviljad (brokoli, lehtkapsas) ja seemned (päevalilleseemned, jahvatatud linaseemned).