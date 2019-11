Teadlased selgitasid välja, mis on parim viis loengutes märkmete tegemiseks

Sülearvutites konspekteerimine on küll hõlpsam ja kiirem, kuid see vähendab oluliselt tudengite keskendumisvõimet. Suur osa tudengitest kasutab loengute ajal sotsiaalmeediakanaleid, et suhelda ja uudiseid lugeda.

Princetoni ja California Ülikoolide teadlased korraldasid katse, et selgitada välja, mis moel märkmete tegemine aitab kõige paremini infot mällu talletada. Selleks jaotati uuringus osalenud tudengid kahte rühma – üks rühm tegi märkmeid elektrooniliselt ning teine käsitsi. Tudengitel paluti teha märkmeid lühikeste loengute vältel ning hiljem kontrolliti nende teadmisi. Selgus, et faktiteadmiste poolest said mõlemad rühmad võrdselt hästi hakkama, kuid kui tudengitel paluti oma teadmisi kuidagi rakendada või info kohta järeldusi teha, said käsitsi märkmeid teinud tudengid märksa paremini hakkama.