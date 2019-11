Nii mõjutab tervist päev teleri ees

Kliiniline psühholoog Carla Marie Manly selgitab, et pikk filmimaraton võib aidata stressiga toime tulla ning pingeid maandada, sest inimene juhib mõtted ja tähelepanu muredelt eemale ning keskendub täielikult filmile või sarjale. Kui tegemist on komöödia või positiivse filmi või sarjaga, vabaneb ajus rohkem serotoniini, mis mõjub inimesele rahustavalt ja tõstab tuju. Samuti on kindlaks tehtud, et kellegagi koos filmi või sarja vaatamine suurendab serotoniini kogust veelgi. See toime on aga ajutine ning pikas perspektiivis võib kaua teleri ees istumine serotoniini kogust hoopis vähendada.

Vähene füüsiline aktiivsus mõjutab inimese tervist mitmel moel. Inimesed jäävad kaua diivanil, voodis või tugitoolis istudes kangeks. Pärsitud on vereringe, mis tähendab, et aju ja teiste organite vere- ja toitainevarustus on pärsitud. Samuti väheneb kaua ühes asendis istumise toimel aju võimekus närvirakke toota. See mõjutab ka seda, mis koguses ja millised neurotransmitterid ajus vabanevad. See võib hakata omakorda mõjutama inimese meeleolu, une kvaliteeti ja söögiisu. Seetõttu soovitavad eksperdid teha filmimaratoni jooksul iga 30 minuti järel paus, jalutada ringi või teha paar kiiret harjutust.