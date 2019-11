Vaata, kuidas muudab alkohol teismeliste geneetikat

Teismelise aju on veel arenemas ning seetõttu eriti tundlik alkoholi ning teiste sõltuvust tekitavate ainete suhtes. Alkohol hävitab ajurakke ning pärsib aju arengut. Samuti suurendab see tõenäosust, et inimesel kujuneb tulevikus välja alkoholisõltuvus.