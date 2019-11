Muhkkatk on tagasi – mees nakatus ulukiliha söömisel

Kohalik terviseagentuur avaldas pressiteate, milles selgitatakse, et meest ravitakse ja temaga kontaktis olnud 28 inimest on karantiinis. Praegu pole neil veel mingeid sümptomeid ilmnenud. Muhkkatk levib inimeste vahel harvemini kui teised katkuliigid.

12. novembril teatasid Hiina ametivõimud, et kaks kodanikku on nakatunud kopsukatku, tuntud ka «musta surmana», mis on kurikuulus ajalooliste pandeemiate tekitaja. Tänapäeval on see aga ravitav antibiootikumidega - juhul, kui ravi algab õigel ajal. Ravimata katk lõpeb surmaga 50–60 protsendil juhtudest. Mongoolias suri mais nakatunud närilise neere söönud paar muhkkatku.