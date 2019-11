Lastearstid soovivad lisada riiklikku immuniseerimiskavasse uue vaktsiini

Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas pöördus Tallinna Lastehaigla lastearstide ja Eesti Lastearstide Seltsi Tallinna osakonna nimel immunoprofülaktika ekspertkomisjoni poole, et esitada ettepanekud immuniseerimiskavasse, vahendab Med24. Infektsionistid on juba aastaid seisukohal, et pneumokokknakkuse vastane vaktsineerimine Eestis on vajalik pigem riskirühmadele. Viimasel ajal on perearstide hulgas levinud arvamusi, et laste riiklikusse immuniseerimiskavasse võiks tulla enne tuulerõugete vaktsiin kui pneumokokivastane vaktsineerimine.