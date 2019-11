Mida teha üleliigse ravimiga?

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova tõstab Eesti puhul positiivse asjaoluna üles tõsiasja, et antibiootikume saab ravimina kasutada vaid arsti retsepti alusel. «Meie probleem seisneb pigem selles, et arsti kirjutatud ravimite kogus jääb mõnikord lõpuni võtmata,» ütles Tomasova, kelle sõnade kohaselt võivad antibiootikumikuuri enneaegse lõpetamise korral kahjulikud bakterid endiselt kehas edasi elada ja paljuneda. «Lisaks võib selline tegevus viia resistentsete bakterite tekkeni, sest allesjäänud bakterid võivad omandada ravimi suhtes immuunsuse.»

Ka esineb olukordi, kus aegunud või üleliigsena seisma jäänud antibiootikum visatakse olmeprügi hulka või lastakse koos heitveega loodusesse. Kuna aga keskkonda sattunud antibiootikum puutub seal kokku erinevate bakteritega, võib ta hävitada need bakterid, millel on looduse aineringes ülitähtis osa. Samuti võib valesti utiliseeritud ravimi ja bakteri koosmõjul sündida antibiootikumi suhtes resistentseid baktereid, mis hiljem oma suurenenud vastupanuvõime tõttu võivad tekitada probleeme nii inimeste kui loomade tervisele. «Üleliigsed ja aegunud ravimid tuleb viia apteeki, kus need tasuta vastu võetakse. Niimoodi aitame säilitada puhast loodust ja vältida antibiootikumidele resistentsete bakterite teket,» ütles Tomasova.