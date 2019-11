Teadlased tuvastasid olulise teguri, mis toob kaasa viljatust

Uuringu üks autoritest Siret Läänelaid sõnas, et füüsilise aktiivsuse mõju võib olla nii lühiajaline kui ka pikaajaline. «Seega on tõesti nii, et füüsiline aktiivsus võib mõjutada viljakust terve reproduktiivea, kuid loomulikult tuleb võtta arvesse ka vanust, sest selle mõju viljakusele on suur. Samuti võib füüsiline aktiivsus mõjutada ka paaride viljakust vahetult enne rasestumist,» nentis Läänelaid. Kindlamaid soovitusi teadlane füüsilise aktiivsuse osas pereplaneerimise eesmärgil anda ei saa, sest teadusuuringud selles valdkonnas ei ole veel piisavalt tehtud.

Varasemates uurimustes on võrreldud erineva füüsilise aktiivsuse tasemega viljatusravi läbinud naisi ning on leitud, et aktiivsematel naistel on suurem tõenäosus rasestuda ning suurem tõenäosus lapse sünniks, rääkis Läänelaid. «Näiteks mõõdukas füüsiline aktiivsus võib mõjutata naiste hüpotaalamuse ja ajuripatsi tööd, ergutades munasarju tootma naissuguhormoone, näiteks östrogeeni, mis on vajalik ovulatsiooni toimumiseks,» tõi ta välja. Samuti on leitud, et naissportlastel, kellel on füüsiline aktiivsus väga kõrge, toimuvad hormonaalsed muutused ning see võib nende viljakusele negatiivselt mõjuda. «Eestis läbi viidud, veel avaldamata uurimistöö tulemustest selgus, et füüsiliselt aktiivsematel viljatutel naistel saadakse hormonaalse stimulatsiooni tulemusel rohkem munarakke ning seega ka embrüoid kui vähem aktiivsematel naistel, mis tähendab, et füüsiline aktiivsus võib positiivselt mõjutada viljatusravi tulemuslikkust,» seletas ta.