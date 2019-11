Äärmuslikult ülekaalulise naise elu ja tervise päästis keele eemaldamine

Naine leidis lõpuks arsti, kes oli nõus teda opereerima, kuid see tähendas 95 protsendi keele eemaldamist, mis taastati käenahaga. Niivõrd keerulise lõikusega riskis naine sellega, et veedab terve elu tilgutite ja hingamisaparaatide all. Siiski oli tema puhul tegu tõelise vedamisega ning Costa on isegi nõutu, kuidas tal õnnestus operatsioon üle elada.