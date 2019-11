Miks on emad sageli pereeluga vähem rahul kui isad?

Teadusuuringutest on selgunud, et ka tänapäeval – olukorras, mil nii ema kui isa töötavad täiskohaga – langeb emadele suurem osa kodustest kohustustest ning lastega seonduvatest kohustustest. Teadlased leidsid, et naised teevad nädalas keskmiselt 18 tundi koduseid töid ning mehed 10 tundi. See mõjutab seda, kuivõrd on üks või teine vanem pereeluga rahul ning milline on tema stressi tase.

Samast uuringust selgus, et 53 protsenti naistest leiab, et veedab piisavalt aega lastega koos, kuid vaid 36 protsenti meestest tunneb sama. Uuringus osalenud mehed sooviksid suuremat rolli laste eest hoolitsemisel. Isad veedavad laste eest hoolitsemisele keskmiselt kaheksa tundi nädalas, naised 14 tundi nädalas. Samuti on teadlased kindlaks teinud, et isad, kes oma lastega rohkem aega veedavad – tehes just arendavaid tegevusi – on õnnelikumad.

Oluline on ka see, millele kulub lastega koos veedetud aeg, sest see mõjutab vanemate rahulolu ning õnnetunnet. Uuringutest on selgunud, et naised veedavad küll rohkem aega lastega, kuid et see aeg kulub sageli laste koolitöödega aitamisele, söögitegemisele või muudele laste juuresolekul tehtud toimetustele. Isad seevastu veetsid rohkem aega lastega mängides. Sellest tulenevalt tunnevad emad vähem õnnetunnet, rohkem pinget ja stressi. Isad seevastu saavad lastega mängimisest rohkem rõõmu, sest nende koduste kohustuste koorem on väiksem.