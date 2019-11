Talv toob kaasa viis tõsisemat terviseriski

Arstid hoiatavad, et infarkti risk võib talvel olla kuni 53 protsenti suurem kui suveperioodil, sest külm ilm mõjutab verevarustust. Veresooned ahenevad külma toimel ning süda peab rohkem tööd tegema, et aju, organeid ja kudesid vere ja toitainetega varustada. Südamehaiguseid põdevatel inimestel on seetõttu suurenenud infarkti risk. Samuti esineb talvel suurema tõenäosusega südameprobleemidest tingitud rindkere valu ja ebamugavustunnet.