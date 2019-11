Kaks elustiilimuutust, mis vähendavad menopausiga kaasnevaid kuumahooge

Ameerika teadlaste sõnul on kõige sagedasem menopausiga seonduv kaebus kuumahood, mida põhjustavad hüpotalamuses toimuvad muutused. 85 protsenti naistest kogeb menopausi ajal kuumahooge. Kui hüpotalamus – mis reguleerib muuhulgas kehatemperatuuri – saadab organismis vale signaali, hakkavad nahaalused veresooned laienema ning vereringe naha pinnal suureneb. Selle tagajärjel arvab keha, et temperatuur on äkitselt tõusnud ning üritab higistamise teel keha jahutada.

Teadlased tegid kindlaks, et kuumahooge on võimalik ennetada elustiili muutmisega enne menopausi. Austraalia teadlased leidsid, et ülekaalulistel ja rasvunud naistel esineb märksa rohkem kuumahooge kui normaalkaalus naistel. Uuringus osales 21 460 50-aastast naist Jaapanist, Suurbritanniast, Austraaliast ja Ameerika Ühendriikidest. Teadlased hindasid ülekaalu ja suitsetamise seost menopausi sümptomitega ning leidsid, et ülekaalulistel naistel on ligi 60 protsenti suurem kuumahoogude risk ning suitsetavatel naistel 80 protsenti suurem kuumahoogude risk. Selleks, et riski vähendada, tuleks saavutada normaalkaal ning loobuda suitsetamisest juba enne menopausi.