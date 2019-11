Ohtlik trend: mehed vigastavad meelega oma peeniseid sel veidral põhjusel

Tegemist on foorumites levinud meetodiga, mida nimetatakse lüpsmiseks, sest selle käigus venitatakse pool-kõva peenist järskude liigutustega nii, et kudedesse tekivad väikesed rebendid. Selle tulemusel peaks paranemisel tekkima armkude ning mehed loodavad, et see annab nende peenisele suurust juurde. Uroloogid aga hoiatavad, et selleks, et kui suguti sellise kahjustamise tagajärjel üldse veel toimib, kuluks muutuse märkamiseks aastaid.