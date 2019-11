Apteekides vaktsineeriti tänavu rekordarv inimesi

«See, et nii paljud inimesed kasutasid võimalust end apteegis vaktsineerida, näitab apteekide algatuse vajalikkust ja positiivset mõju rahvatervisele. See innustab Eesti Apteekide Ühendust jätkama apteegis vaktsineerimise edendamist ka tulevikus,» kinnitas Eesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige, proviisor Timo Danilov.

«Mille poolest erines tänavune gripi vastu vaktsineerimise projekt möödunud aastast? Kui mullu tuli teha laiaulatuslikku teavitustööd selle kohta, et apteekides saab gripivaktsiini teha, siis sel aastal ei tulnud see enam kellelegi üllatusena, inimesed on selle mugava võimaluse täiesti omaks võtnud. Pigem tuli küsimusi, millal ühe või teise linna apteegis vaktsineerida saab, miks kõikides Eesti apteekides seda ei tehta või miks vaktsineerimist apteegis pikema aja vältel ei saa teostada,» rääkis Danilov.