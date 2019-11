Hiinas diagnoositud muhkkatk on laastanud Eesti alasid korduvalt

Ajakiri Eesti Arst on vahendanud, et kui katk levis Eesti aladel, ei olnud veel olemas tervishoiustatistikat ja andmed inimeste haigestumise kohta pärinevad kroonikatest. Nendest selgub, et katk levis siin 1211.–1212., 1532., 1549.–1553., 1565.–1566., 1571., 1577., 1580. ja 1657. aastal. Viimati levis katk Eesti aladel 1708.–1713. aastal Põhjasõja ajal. Katku kirjeldus teabeallikates on üldsõnaline: esines «katkutõbi», «suur katk», «tohutu katk», «must surm», «tõsine idamaa katk». Ühegi epideemia korral ei ole kirjeldatud haiguse kliinilisi nähte ega osutatud ohuteguritele. Ainult 1577. aastal ümberpiiratud Tallinnas puhkenud katkuepideemia kohta on kroonikakirjutaja märkinud, et tegemist oli «raske haiguse ja rinnatõvega». Ülevaade ohvrite arvust on kroonikates üldsõnaline. Nii on 16. sajandi olukorda kirjeldatud väljenditega «suri palju inimesi», «suri palju noori ja vanu», «suri lugematu hulk rahvast».