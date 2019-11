USA vabariiklased: emakavälised rasedused tuleb emakasse ümber tõsta

Ohio osariigi abordi-vastased poliitikud esitasid novembris seaduseelnõu, mis pälvis rohkelt kriitikat nii arstidelt kui teadlastelt. Seaduseelnõu peamine eesmärk on keelustada abort Ohio osariigis täielikult ning võrdsustada protseduur mõrvaga, mille eest võetaks vastutusele nii naine kui ka abordi läbi viinud arst. Naine võib karistusest pääseda, kui ta suudab tõestada, et teda protseduuriks sunniti ning arst vaid juhul, kui ta suudab tõestada, et naise elu ei oleks saanud muul viisil päästa. See tähendab ühtlasi, et arstidel oleks kohustus emakaväliste raseduste – naistele eluohtlik seisund – puhul üritada loode emakasse ümber tõsta ja kinnitada.