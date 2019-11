Teadlased: enamik inimesi käib liiga tihti duši all

Iga päev duši all käimine on mõistlik vaid siis, kui inimene teeb iga päev trenni või rasket füüsilist tööd ning higistab rohkelt. Tegelikult ei vaja nahk ega juuksed iga päev pesemist ning liigne kokkupuude kuuma vee ja kehahooldustoodetega võib olla hoopis kahjulik. Ekspertide sõnul on iga päev duši all käimine osalt kehahooldustoodete rohke reklaamimise tõttu välja kujunenud trend, millel puudub teaduslik alus.

Tervise seisukohast ei ole igapäevasel pesemisel kasutegureid, vastupidi, liigne pesemine ja kehahooldustoodete kasutamine võib hoopis kahjulikult mõjuda. Inimese nahal on heade bakterite ja rasu kiht, mis kaitseb nahka ja säilitab niiskust ja pehmust. Liiga sage kuuma vee ja seebiga pesemine kahjustab naha loomulikku tasakaalu ning selle tagajärjel võib tekkida naha kuivus, ärritus ja ketendus. Samuti vähendab see naha võimet organismi allergeenide ja halbade bakterite eest kaitsta ning suureneb infektsioonide risk.

Vältida tuleks antibakteriaalseid seepe ja dušigeele, sest need hävitavad ühes halbade bakteritega ka head bakterid, mis on vajalikud immuunsüsteemi toimimiseks. Samuti on organismile kahjulik liiga sage kokkupuude kehahooldustoodetega, millest paljud sisaldavad mitmeid ohtlikke kemikaale. Paljud šampoonid ja dušigeelid sisaldavad raskmetalle, sulfaate ja parabeene, mis pärsivad endokriinsüsteemi toimimist ja häirivad hormonaaltasakaalu. Teadlased hoiatavad, et mitmed ilutoodetes leiduvad kemikaalid võivad suurendada ka vähi riski. Seetõttu tuleks eelistada looduslikke kehahooldustooteid ning mitte käia duši all lihtsalt harjumusest, vaid siis, kui selleks on tegelik vajadus.