Kuidas säilitada vähiravi ajal vaimne võimekus?

Keemiaravi võib põhjustada kognitiivse võimekuse vähenemist – teadlaste sõnul esineb enamikul vähihaigetel ravi tõttu mäluprobleeme, mõtteprotsesside muutusi, tähelepanu ja keskendumisega seotud raskusi. Hea uudis on see, et neid sümptomeid on võimalik leevendada.

Teadusuuringutest on selgunud, et regulaarne füüsiline aktiivsus on üks parimaid viise, kuidas aidata ajul keemiaravi negatiivse mõjuga toime tulla. Füüsiline koormus aitab tugevdada ajurakkude vahelisi ühendusi ning stimuleerib närvirakkude tootmist. See aitab leevendada mäluprobleeme ning parandada keskendumisvõimet. Ka vähesel trennil on aju tervisele positiivne mõju ning seepärast on soovituslik leida endale sobiv viis olla regulaarselt füüsiliselt aktiivne.

Stabiilne unerütm on samuti aju tervisele äärmiselt oluline. Krooniline unepuudus kahjustab ajurakke, pärsib uute rakkude teket ning põhjustab vaimse võimekuse vähenemist. Lisaks vähendab unepuudus aju võimet mürkainetest vabaneda, sest see protsess toimub peamiselt magamise ajal. Keemiaravi ajal on eriti oluline võimaldada ajule piisavalt puhkust ja aega taastumiseks.

Mitmekülgne ja tervislik toitumine aitab organismil ja ajul taastuda ning parandab nii enesetunnet kui ka vaimset võimekust. Vähiravi ajal – kuid ka muul ajal – on äärmiselt oluline süüa piisavas koguses antioksüdante sisaldavaid toiduaineid ehk värskeid marju ning puu- ja juurvilju. Samuti on oluline süüa kehale vajalikke häid rasvu, mida leidub kalas, pähklites ja seemnetes.