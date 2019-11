Bangladesh hakkab kasvatama toiduainet, mis võib päästa vaesuses elavate laste elud

Kuldne riis arendati välja pea 20 aasta eest, kui Šveitsi teadlased üritasid leida viisi, kuidas ennetada madala sissetulekuga perede lastel eluohtlikke vitamiinipuuduseid. Selleks arendati välja riis, mis sisaldab A-vitamiini, mida saab tavaliselt porgandites, spinatis ja maguskartulis sisalduvas beetakaroteenist. A-vitamiin on vajalik silmadele, immuunsüsteemile ning see mängib olulist rolli rakkude muteerumise ja kahjustuste ennetamisel.

Bangladeshis kannatab ligi 20 protsenti lastest A-vitamiini puuduses ning sarnane olukord on Hiinas, Indias ja teistes Aasia riikides. Madala sissetulekuga perede lapsed söövad päevas vaid paar kausitäit riisi ning see ei ole piisav, et tagada lastele normaalne areng. Üks lahendus sellele probleemile on arendada riis, mis sisaldab rohkem toitaineid ja mineraale. Selleks modifitseerisid teadlased riisitaimi maisis leiduvate beetakaroteeni geenidega ning tulemuseks oli oranži pigmendiga A-vitamiini sisaldav riis.